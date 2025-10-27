Через шатдаун американські військові можуть залишитися без зарплат — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що починаючи з другої половини листопада уряд не зможе виплачувати заробітну плату військовим, якщо шатдаун продовжиться.

Про це він заявив у інтерв’ю CBS News.

Бессент повідомив, що наразі Пентагон використовує резервні кошти для виплати зарплат військовим, проте після 15 листопада це стане неможливим.

"Ми змогли виплатити зарплати військовим середнього рівня цього місяця. Думаю, що з листопада ми зможемо продовжити виплати, але після 15 листопада наші військовослужбовці, які ризикують своїм життям, залишатимуться без зарплати. Який сором!", — додав міністр фінансів США.

Нагадаємо, 14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

26 жовтня президент США Трамп заявив, що анонімний благодійник пожертвував 130 мільйонів доларів на зарплати військовим під час призупинення роботи уряду. Американські видання зʼясували, що це зробив фінансовий спонсор Дональда Трампа та Республіканської партії, мільярдер Тімоті Меллон.

1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулося після того, як Конгрес і Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.

Білий дім на тлі шатдауну вже склав список федеральних установ США, де мають пройти масові звільнення держслужбовців.

Цей шатдаун став другим за тривалістю в історії країни. Станом на 21 жовтня 2025 року він перевершив 21-денну паузу за часів Білла Клінтона.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.