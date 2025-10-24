В аеропортах США тривають проблеми з авіарейсами через шатдаун

У США через шатдаун продовжуються проблеми з персоналом в галузі цивільної авіації. Внаслідок цього в аеропортах великих міст, зокрема у Нью-Йорку, Вашингтоні, Ньюарку та Х'юстоні — масові затримки та скасування авіарейсів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Федеральне управління цивільної авіації (FAA).

Наразі близько 13 000 авіадиспетчерів та близько 50 000 співробітників адміністрації безпеки транспорту повинні працювати безплатно через припинення роботи американського уряду.

Так, FAA повідомляло про проблеми з персоналом, який не виходив на роботу, у 10 місцях та видавало заборони на посадку в аеропортах у Х'юстоні та Ньюарку. Також в Національному аеропорту Вашингтона ім. Рональда Рейгана рейси затримувалися в середньому на 31 хвилину, а затримки в ньою-йоркському аеропорту "Ла-Ґуардія" становили в середньому 62 хвилини.

За даними сайту з відстеження польотів FlightAware, у четвер, 23 жовтня, загалом у США було затримано понад 4200 рейсів. Понад 15% рейсів припало на аеропорти у Вашингтоні, Ньюарку та Нью-Йорку, а 13% — у Х'юстоні.

Федеральні посадовці стурбовані, що кількість прогулів працівників аеропортів може збільшитися протягом цих вихідних. А через шатдаун вони не отримають своїх зарплат вже у вівторок, 28 жовтня.

Управління повітряним рухом стало однією з "найгарячіших" тем дебатів між демократами та республіканцями через припинення роботи авіакомпаній, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну у припиненні роботи уряду. Зі свого боку, профспілки та авіакомпанії закликали політсили країни до припинення протистояння.

1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулося після того, як Конгрес і Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.

Білий дім на тлі шатдауну вже склав список федеральних установ США, де мають пройти масові звільнення держслужбовців.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Сполучених Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.