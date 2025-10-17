Федеральні службовці Сполучених Штатів, які втілюють заходи адміністрації Трампа щодо імміграції, усі отримають зарплату — попри те, що в США з 1 жовтня триває шатдаун.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, а також стало відомо агентству Reuters з окремих внутрішніх електронних листів, із якими ознайомилися журналісти.

Понад 70 тисяч працівників Прикордонно-митної служби (CBP), Імміграційної та митної служби (ICE), Адміністрації транспортної безпеки (TSA), Секретної служби та інших важливих підрозділів Міністерства національної безпеки США отримають оплату за всі години, відпрацьовані під час закриття уряду, написала Ноем у соцмережі Х.

Оплату здійснять до середи, 22 жовтня. Міністерка пояснила, що правоохоронці перелічених служб отримають "суперчек", який покриє 4 дні втраченого часу, їхні понаднормові години та наступний період оплати праці.

"Президент Трамп і я завжди будемо підтримувати правоохоронні органи, і сьогодні ми виконуємо свою обіцянку завжди підтримувати їх, гарантуючи їм виплату заробітної плати під час закриття уряду демократами", — пише Крісті Ноем.

Reuters звертає увагу, що уряд вирішив захистити тих правоохоронців, які здійснюють заходи щодо імміграції, борються з контрабандою чи патрулюють у містах, які більше підтримують Демократичну партію, як-от у Чикаго.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Шатдаун у США

Через призупинення роботи, яке розпочалося 1 жовтня і триває вже майже 16 діб, виплата заробітної плати сотням тисяч федеральних службовців у США вимушено призупинена. Водночас багато хто з них мусить працювати, оскільки їхня робота вважається критично важливою.

Сенатори 16 жовтня вже вдесяте не змогли проголосувати за законопроєкт республіканців про тимчасове фінансування. Його блокують демократи, бо наполягають на збільшенні субсидій на охорону здоров'я. Голоси розподілилися 51 проти 45, а щоб ухвалити тимчасове фінансування, потрібно щонайменше 60 голосів.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун", або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.