Німецьку "дочку" "Роснефти" звільнили від санкцій США — міністерка економіки

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії, що німецька "дочка" російської компанії "Роснефть" буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.

Про це вона заявила у коментарі Reuters.

За словами Райхе, увечері 27 жовтня США опублікували "лист підтримки", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснефть" у Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, що перебувають під опікою німецької держави з 2022 року, "відокремлені" від материнської групи, хоча є важливими для постачання палива в країну. Серед активів – НПЗ PCK у Шведті, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з перероблення в країні.

Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснефть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році й відтоді неодноразово продовжував термін довірчого управління.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Посолка України у США Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснефти" та "Лукойла". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.