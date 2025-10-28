Влада США намагалась підкупити особистого пілота лідера Венесуели Мадуро — AP

Американський федеральний агент запропонував особистому пілоту президента Венесуели Ніколаса Мадуро таємно перенаправити його літак в місце, де спецслужби США могли б його заарештувати. За це льотчику обіцяли винагороду.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на кількох неназваних чинних та колишніх американських посадовців, а також одного з опонентів венесуельського лідера. Видання також переглянуло та підтвердило листування між агентом та пілотом.

Так, агент Міністерства внутрішньої безпеки США Едвін Лопес зробив пропозицію полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу під час таємної зустрічі в ангарі аеропорту Домініканської Республіки. Розмова була напруженою — пілот не дав чіткої відповіді, але залишив свій номер телефону.

Протягом наступних 16 місяців американський агент підтримував зв’язок із пілотом через зашифровані месенджери, навіть після своєї відставки. За словами співрозмовників журналістів, історія "має всі риси шпигунського трилера".

Операція почалася у квітні 2024 року за президентства Джо Байдена, коли до посольства США в Домінікані звернувся інформатор з відомостями про літаки, якими користувався Мадуро. Лопес, колишній рейнджер армії США, отримав дозвіл на розслідування і вийшов на Вільєгаса — особистого пілота президента Венесуели.

Під час розмови він запропонував пілоту доставити Мадуро до однієї з локацій під контролем США — Домінікани, Пуерто-Рико або бази Гуантанамо — в обмін на винагороду. Проте Вільєгас не погодився.

Після цієї невдачі Лопес продовжував писати йому, надсилаючи посилання на пресрелізи Мінʼюсту США про винагороду в 50 мільйонів доларів за затримання Мадуро. Зрештою Вільєгас заблокував агента, звинувативши його в боягузтві, написавши: "Ми, венесуельці, з іншого тіста. Ми не зрадники".

Згодом опоненти Мадуро спробували його залякати, публічно натякнувши на можливу зраду Вільєгаса. Американський політик Маршалл Біллінгслі привітав пілота з днем народження в соцмережі X, опублікувавши його фото, зроблене під час зустрічі з Лопесом.

За кілька хвилин після цього один з президентських літаків Мадуро несподівано повернувся в Каракас. У соцмережах припускали, що пілота затримали. Проте через кілька днів Вільєгас зʼявився в ефірі державного телебачення поруч з очільником МВС країни Діосдадо Кабелло, який назвав його "непохитним патріотом".

Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп погрожував наркодилерам з Венесуели "знищенням", звинувативши у наркотрафіку до Америки венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Що відомо про атаки США по суднах, які, ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен із Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

У відповідь Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.