Увечері 27 жовтня ХАМАС передав Червоному Хресту останки ще одного загиблого заручника — Йоссі Шарабі. Тіло доправили в Ізраїль для ідентифікації. Це перша така передача за шість днів.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Угруповання ХАМАС заявило, що йому вдалося "вилучити" останки раніше того ж дня. Агенція Al Jazeera уточнила, що тіло, ймовірно, знайшли під час обшуку в районі Туффа міста Газа.

Червоний Хрест передав труну військам Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Газі. Останки доправили в судово-медичний інститут Абу-Кабір у Тель-Авіві для ідентифікації, що може тривати до двох днів. Якщо особа загиблого підтвердиться, у Газі залишатимуться тіла ще 12 заручників.

Конфлікт щодо тіл загострився, оскільки, згідно з угодою про припинення вогню від 10 жовтня, ХАМАС мав повернути всіх 48 живих та померлих заручників протягом 72 годин. Угруповання передало всіх 20 живих заручників, але повернуло лише чотири з 28 тіл у встановлені терміни.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у навмисному утриманні тіл, що є порушенням угоди, укладеної за посередництва США. За даними ізраїльської розвідки, які наводить Channel 13, ХАМАС може знайти щонайменше 10 із 12 тіл, що залишаються в Газі. Вважають, що серед них є останки полковника Асафа Хамамі та лейтенанта Хадара Голдіна (загинув у 2014 році), які стали символічними фігурами в Ізраїлі.

Речник ХАМАСу Хазем Кассем заперечив ці звинувачення, заявивши, що "твердження окупації... є хибними, особливо після агресії в Газі, яка змінила обличчя території".

Тим часом начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що війна не закінчиться, доки останнього із загиблих заручників не повернуть додому, назвавши це "священною місією".

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не брали участі в підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.