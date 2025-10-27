Міністр закордонних справ Естонії прибув із візитом до Києва

У понеділок, 27 жовтня, до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Свій візит він розпочав з вшанування памʼяті загиблих українських захисників разом з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Розпочав свій візит до Києва з покладання свічки разом з моїм добрим колегою та другом Андрієм Сибігою на честь хоробрих захисників України, які віддали свої життя, протистоячи імперській одержимості кремлівського лідера", — написав Цахкна.

Згодом під час спільної пресконференції очільник українського МЗС наголосив, що Естонія була й залишається одним із найближчих партнерів України, а її підтримка охоплює всі сфери — від оборони та безпеки до цифрових, гуманітарних програм і реформ.

"Ми глибоко цінуємо це. Ми також дуже цінуємо готовність Естонії прийняти конференцію з питань реконструкції України. І ми підписали меморандум про це. Естонія, щорічно виділяє не менше чверті відсотка свого ВВП, на військову підтримку України. І цього року вона виділила на це одну третину відсотка. Ми також були вдячні за підтримку навчання, підготовки українських військовослужбовців, догляд за пораненими українськими солдатами та лідерство в ІТ-коаліції", — сказав очільник МЗС України.

Сибіга також поінформував Цахкну про ситуацію на фронті та наслідки російських обстрілів, спрямованих проти мирного населення й енергетичної інфраструктури. Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля із захисту енергосистеми на початку опалювального сезону.

"Ми також приділили багато уваги вступу України до ЄС. Ми обговорили позицію щодо якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів. Також дуже ціную послідовну та принципову позицію Естонії щодо посилення санкцій проти Росії. Це один з головних факторів стримування та приборкання агресора", — зазначив Сибіга.

Крім того, сторони узгодили позиції в межах ООН і домовилися про спільні кроки для запобігання поверненню Росії до лідерства у міжнародних організаціях. Окремо обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ та шляхи пришвидшення цього процесу.

"Ми дуже вдячні естонському уряду за солідарність. Вважаємо, що наша співпраця розвиватиметься далі у всіх цих сферах, від безпеки та оборони до реконструкції, реформ та європейської інтеграції", — додав Сибіга.

Своєю чергою очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що його країна непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та ніколи не визнає "зміну кордонів, досягнуту силою".

Він також подякував Андрію Сибізі за солідарність після інциденту, коли три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

"Це був саме той час, коли всі лідери світу з'їхалися до Нью-Йорка, щоб розпочати тиждень високого рівня, і ваша підтримка була дуже важливою для того, щоб порушити це питання не лише в Європі, а й більш глобально, і саме так ви ставитеся до своїх друзів", — сказав Цахкна.

Він також підкреслив, що остаточною гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО. За його словами, Естонія була першою країною на урядовому рівні, яка висловила готовність"взяти на себе зобов'язання, щоб гарантувати безпеку України на місцях".

Новина доповнюється…