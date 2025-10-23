Іспанія і Фінляндія приєднались до закупівель американської зброї для України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія та Фінляндія доєднуються до координованої НАТО програми PURL .

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня.

"Дякуємо всім хто приєднався до PURL. Вдячні сьогодні Фінляндії, Іспанії, що вони приєднались до цієї програми. Системи ППО важливі для нас, багато приділили уваги саме цьому питанню. Вдячні Німеччині за важливі рішення. Гроші — важливий сигнал і тиск від ЄС. Вдячні, що ЄС буде підтримувати Україну у 2026 — 2027 роках", — сказав президент.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країна скерує 100 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України, передає Helsingin Sanomat.

За його словами, Фінляндія приєдналася до спільного пакета підтримки в рамках PURL, який формують країни Балтії та Північної Європи, і ця допомога буде передана Україні найближчим часом.

Орпо зазначив, що фінансування здійснюватиметься шляхом нового боргу, а не шляхом скорочення витрат в інших галузях.

"Це рішення буде ухвалено, навіть якщо воно збільшить боргове навантаження на цю суму. Ситуація в Україні надзвичайно серйозна. Ми повинні бути залучені й не можемо залишатися осторонь, коли всі країни Північної Європи та Балтії беруть участь", – Сказав фінський прем'єр.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також повідомив, що Мадрид приєднається до спільних закупівель озброєння для України в рамках програми PURL.

"Я мав нагоду поговорити з президентом Зеленським і повідомив йому, що Іспанія приєднається до цієї програми", — цитує El Pais слова Санчеса.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у межах угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.