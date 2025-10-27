Естонія готова збивати російські дрони у своєму небі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна готова збивати російські дрони, які порушують її повітряний простір.

Про це він сказав у Києві на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більшого залучення, більше розташування зброї й кращої координації, коли це стосується таких порушень", — сказав Цахкна.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони і літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.