Сенат США вже 12-й раз не зміг припинити шатдаун

Сенат Сполучених Штатів у середу, 22 жовтня, удванадцяте не зміг підтримати законопроєкт про тимчасове фінансування, запропонований Республіканською партією. Тож шатдаун (призупинення роботи федерального уряду) у США продовжується.

Про це повідомляють CBS News та Politico.

Остаточне голосування було 54 проти 46, а необхідно щонайменше 60 голосів "за". Троє демократів усе ж підтримали законопроєкт республіканців.

Оскільки призупинення роботи федерального уряду все ще триває, республіканці в четвер, 13 жовтня, знову поставлять цей законопроєкт на повторне голосування.

Також у четвер Республіканська партія винесе на голосування пропозицію республіканця, сенатора з Вісконсину Рона Джонсона про виплату заробітної плати деяким федеральним службовцям і військовослужбовцям.

Лідери Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті обговорюють різні варіанти нової тимчасової резолюції про фінансування уряду, адже поточний варіант фінансує уряд лише до 21 листопада.

Як повідомили джерела Politico, республіканці за зачиненими дверима зараз також розглядають можливі шляхи розвитку охорони здоров'я після відновлення роботи уряду, зокрема субсидії за Законом про доступну медичну допомогу, термін дії яких незабаром закінчується.

Саме ця сфера стала каменем спотикання для голосування в Сенаті: Демократична партія США блокує скасування шатдауну, бо наполягає на збільшенні субсидій на охорону здоров'я.

Поточний шатдаун став другим за тривалістю в історії країни. Станом на 21 жовтня 2025 року він перевершив 21-денну паузу за часів Білла Клінтона.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.