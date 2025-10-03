Шатдаун у США: Білий дім вже спланував масові скорочення в держустановах

У Білому домі вже склали список федеральних установ США, де мають пройти масові звільнення держслужбовців, та планують оголосити про це впродовж найближчих днів.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох посадовців адміністрації президента США.

"Ми можемо оголосити про скорочення завтра, або в суботу чи неділю", – сказав журналістам один із них.

В адміністрації все ще уточнюють деякі деталі масових звільнень, але наразі відомо, що список в цілому вже складений Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому в координації з цільовими агентствами.

З цією метою президент США Дональд Трамп навіть провів кілька зустрічей у четвер, 2 жовтня, з директором Адміністративно-бюджетного управління Расселом Воутом.

Перед зустріччю очільник Білого дому зазначав, що планує визначити, "які з багатьох продемократичних агентств" вони планують скоротити, "і чи будуть ці скорочення тимчасовими або ж постійними".

За словами посадовців адміністрації, деякі агентства перебувають "під прицілом" через свою політику різноманітності, але в основному вони стають "мішенню", якщо там вважають, що вони не відповідають пріоритетам Трампа, що також підтверджувала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента та які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків", — казала вона.

30 вересня американський Сенат не зміг ухвалити тимчасове фінансування уряду.

1 жовтня уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.