Найбільший індійський імпортер знайшов заміну нафті з РФ — Bloomberg

Індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після запровадження Вашингтоном санкцій проти компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трейдерів.

За їхніми словами, приватний нафтопереробний завод придбав кілька сортів нафти, зокрема саудівську Khafji, іракську Basrah Medium та катарську Al-Shaheen, а також певну кількість американської сирої нафти West Texas Intermediate. Очікується, що вантажі будуть доставлені у грудні або січні.

Reliance цього року була найбільшим імпортером російської нафти в Індії. Компанія отримувала сировину за довгостроковим контрактом із "Роснафтою".

За словами трейдерів, у жовтні Reliance придбала щонайменше 10 мільйонів барелів нафти на спотовому ринку, і основна частина покупок припала на близькосхідні сорти. Більшість угод було здійснено вже після запровадження санкцій.

Інші індійські нафтопереробні заводи також зацікавлені в нафті з Близького Сходу, США та Бразилії, зазначили співрозмовники агентства.

Очікується, що після санкцій проти "Роснафти" і "Лукойлу" потоки російської нафти в Індію можуть різко скоротитися. Винятком залишиться Nayara Energy, частково контрольована "Роснефтью".

Раніше ЗМІ повідомили, що індійські нафтопереробні заводи готові значно скоротити імпорт російської нафти після запровадження США нових санкцій проти компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснафти" та "Лукойлу". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.