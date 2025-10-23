Президент Володимир Зеленський назвав 19-й пакет санкцій ЄС та нові обмеження з боку США "дуже важливими" і "більш жорсткими". Він заявив, що це є сигналом для інших країн долучатися до тиску на Росію.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі 23 жовтня.

Президент України прибув на саміт Європейської ради, де прокоментував нещодавні санкційні рішення партнерів.

"19-й пакет є дуже важливим... але американські санкції також дуже важливі. І це хороший сигнал іншим країнам світу приєднуватися до санкцій", — заявив Зеленський.

Він додав, що тиск має стосуватися не лише енергетики, а й "тіньового флоту". За словами президента, санкції необхідно "продовжувати і продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну". Зеленський підсумував, що "ці рішення були важливими".

Європейський Союз 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, назвавши це "хорошим днем для Європи та України".

Пакет запроваджує комплексні заходи проти нафтогазового та фінансового секторів РФ, а також її "тіньового флоту". Ключовою ініціативою стала заборона на імпорт російського ЗПГ. Расмуссен наголосив, що Росії "стає все складніше фінансувати" війну.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас раніше анонсувала, що після ухвалення 19-го пакета негайно розпочнеться робота над 20-м. Вона також зазначила, що нові обмеження торкнулися і пересування російських дипломатів в межах ЄС.

У ніч на 23 жовтня (за Києвом) Мінфін США запровадило санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Список дочірніх фірм налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.