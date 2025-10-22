Перейти до основного змісту
РФ атакувала Київ, є постраждалі. США погодили санкції проти Росії. 1338 день війни
Атака на Київ
Люди ховаються на станції метро під час комбінованої російської атаки, 22 жовтня 2025 року. REUTERS/Alina Smutko

23 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Києві є постраждалі від вечірньої атаки

Керівник КМВА Ткаченко заявив про чотирьох постраждалих від російської дронової атаки. Деталі уточнюються.

У Києві на Подолі під російський обстріл потрапила синагога

Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що під час ударів російськими безпілотниками постраждала Велика хоральна синагога. Ця будівля — пам'ятка архітектури місцевого значення, яка веде історію з кінця 19 ст.

США не передадуть Україні Tomahawk, бо для їх застосування потрібно довго вчитися

США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від 6 місяців до року, аби навчитися ними користуватися, пояснив президент Дональд Трамп. Водночас Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.

"Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" — це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо", — додав Трамп.

Трамп попросить Сі Цзіньпіна не купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп анонсував, що поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, аби Пекін припинив купувати російську нафту, "яка фінансує війну". На думку президента США, його попередники Байден і Обама "змусили Росію та Китай об'єднатися»", чого ніколи не слід було робити.

Також, за словами Трампа, Індія повідомила адміністрації Штатів, що припинить купувати нафту в РФ до кінця року.

Трамп скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Про це він сказав 22 жовтня на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп пояснив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, тому скасував ці плани, однак зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що щоразу, коли я розмовляю з Володимиром [Путіним], у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Але тепер подивіться, він бореться за війну", — додав президент Сполучених Штатів.

