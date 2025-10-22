США не передадуть Україні Tomahawk, бо для їх застосування потрібно довго вчитися

США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від 6 місяців до року, аби навчитися ними користуватися, пояснив президент Дональд Трамп. Водночас Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.

"Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" — це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо", — додав Трамп.