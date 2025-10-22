23 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Увечері 22 жовтня Київ атакували російські дрони. В Оболонському районі уламками пошкоджено дім, у Подільському, попередньо, — дитсадок, а в Деснянському — житловий дім. Відомо про 4 постраждалих.
- Країни ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти РФ. Це стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження.
- США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.
У Києві є постраждалі від вечірньої атаки
Керівник КМВА Ткаченко заявив про чотирьох постраждалих від російської дронової атаки. Деталі уточнюються.
У Києві на Подолі під російський обстріл потрапила синагога
Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що під час ударів російськими безпілотниками постраждала Велика хоральна синагога. Ця будівля — пам'ятка архітектури місцевого значення, яка веде історію з кінця 19 ст.
США не передадуть Україні Tomahawk, бо для їх застосування потрібно довго вчитися
США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від 6 місяців до року, аби навчитися ними користуватися, пояснив президент Дональд Трамп. Водночас Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.
"Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" — це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо", — додав Трамп.
Трамп попросить Сі Цзіньпіна не купувати російську нафту
Президент США Дональд Трамп анонсував, що поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, аби Пекін припинив купувати російську нафту, "яка фінансує війну". На думку президента США, його попередники Байден і Обама "змусили Росію та Китай об'єднатися»", чого ніколи не слід було робити.
Також, за словами Трампа, Індія повідомила адміністрації Штатів, що припинить купувати нафту в РФ до кінця року.
Трамп скасував зустріч з Путіним
Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Про це він сказав 22 жовтня на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп пояснив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, тому скасував ці плани, однак зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.
"Єдине, що я можу сказати, це те, що щоразу, коли я розмовляю з Володимиром [Путіним], у мене йдуть хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть. Але тепер подивіться, він бореться за війну", — додав президент Сполучених Штатів.