В Україну повернули 1000 тіл загиблих
Юрій Свиридюк
Репатріація тіл українців, яких передала російська сторона 23 жовтня 2025 року. Telegram/КШППВ

В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Попереду — процес ідентифікації загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) 23 жовтня.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — заявили у відомстві.

У Координаційному штабі зазначили, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти та ДСНС.

За даними Координаційного штабу, згідно з домовленостями, впродовж червня 2025 року в Україну повернули 6057 тіл.

17 липня в межах Стамбульських домовленостей, яких досягли 2 червня, Україна отримала від російської сторони ще 1000 тіл загиблих.

19 серпня, відбулися ще одні репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей із РФ. В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Згодом ще по 1 000 тіл повернули 18 вересня та 23 жовтня.

