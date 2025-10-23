Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз (ЄС) за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає кореспондентка Суспільного.

За словами очільника МЗС Данії, яка наразі головує в Раді ЄС, це "хороший день для Європи та України". Він зазначив, що пакет запроваджує нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її "тіньового флоту".

Зокрема, Расмуссен виділив заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) як "важливий крок" на шляху до повної відмови ЄС від енергоносіїв РФ. Він наголосив, що санкції мають реальний вплив і завдають шкоди російській економіці.

"Росії стає все складніше фінансувати свою незаконну агресивну війну проти України", — зазначив Ларс Люкке Расмуссен.

Раніше голова висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня заявила, що після затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії почнеться робота над 20-м пакетом, і він не буде останнім.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку. Проте 22 жовтня премʼєр-міністр Робер Фіцо заявляв про підтримку його санкційного пакету. Ввечері того ж дня посли ЄС досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти РФ.

Словацький дипломат повідомив Суспільному, що Словаччина зняла свої застереження щодо санкцій, оскільки всі її вимоги (щодо CO2, ETS2 та високих цін на енергоносії) були додані до висновків Європейської ради.

Раніше Суспільне повідомляло, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропустить дискусію щодо України 23 жовтня на саміті лідерів ЄС. В нього заплановані урочистості з нагоди річниці Угорської революції 1956 року. Він попросив прем'єр-міністра Фіцо представляти інтереси Угорщини.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У новому пакеті пропонують запровадити санкції у сфері енергетики, фінансів та військових технологій:

Енергетика:

Заборона імпорту російського ЗПГ (зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU);

(зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU); Повна заборона транзакцій для "Роснафти" та "Газпромнафти";

Санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити нафтові обмеження;

Додатковий контроль за трейдерами (зокрема в Китаї).

Фінанси та криптовалюти:

Вперше – санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень;

та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень; Заборона платіжної системи "Мир" (для іноземних банків, що з нею співпрацюють);

(для іноземних банків, що з нею співпрацюють); Санкції проти банків у РФ та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.

Військові технології та експорт: