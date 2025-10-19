Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не можуть віддати Україні "всю зброю", яку хоче отримати Київ, адже самі її потребують.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

За його словами, він не може ставити Сполучені Штати під загрозу, віддавши озброєння Україні.

"Розумієте, ми не можемо віддати усі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу США", — пояснив американський лідер.

На запитання про те, чи вірить він, що очільник Кремля Володимир Путін відкритий до ідеї закінчити війну проти України, не захоплюючи значну частину її території, очільник Білого дому відповів:

"Ну, він щось забере. Я маю на увазі, що вони воювали й мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".

Раніше президент Володимир Зеленський говорячи про можливі територіальні поступки для завершення війни заявляв, що мирні переговори повинні проходити без додаткових поступок РФ, тобто "з місця, де залишаються солдати, з лінії зіткнення". Також він казав, що Трамп не сказав "ні" на передачу Україні ракет Tomahawk, але не сказав й "так".

17 жовтня глава держави зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ, можливу майбутню зустріч з Путіним та питання посилення української ППО й енергетики.