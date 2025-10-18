Трамп після зустрічі із Зеленським закликав "зупинити війну та укласти угоду"

Очільник США Дональд Трамп прокоментував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її "дуже цікавою та сердечною".

У своєму дописі у соцмережі Трамп повідомив, що під час розмови повторив те саме, що раніше казав і Володимиру Путіну — що, на його думку, настав час припинити бойові дії.

"Я сказав йому — як і раніше настійливо радив президенту Путіну — що пора припинити вбивства і укласти УГОДУ! Досить крові, досить визначати кордони за допомогою війни та хоробрості. Нехай обидві сторони зупиняться там, де перебувають, і оголосять себе переможцями — історія сама розсудить", — заявив Трамп.

Він додав, що "ця війна ніколи б не почалася, якби він залишався президентом", і закликав до негайного припинення бойових дій.

"Більше жодних пострілів, ніяких смертей, ніяких величезних і непосильних витрат. Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ! ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН ІЗ МИРОМ!", — написав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.