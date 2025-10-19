Зеленський заявив, що готовий долучитися до зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті

Про це глава держави розповів в інтервʼю NBC News.

"Моя думка така, що якщо ми дійсно хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає і бореться. Звичайно, як можуть бути якісь домовленості без нас, про нас?", — сказав Зеленський.

На запитання журналіста про те, чи буде він наполягати на поїздці в Будапешт, Зеленський відповів:

"Я готовий. Я сказав президенту (президенту США Дональду Трампу — ред.), що я готовий", — сказала глава держави.

Щодо можливих територіальних поступок для завершення війни Зеленський підкреслив, що мирні переговори повинні проходити без додаткових поступок РФ, тобто "з місця, де залишаються солдати, з лінії зіткнення".

"Я погоджуюся, що якщо ми хочемо зупинити цю війну та негайно перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове Путіну, бо він цього хоче, бо він терорист", — сказав президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Путін намагається відкласти "реальні переговори" та уникає зустрічі з ним, бо усвідомлює необхідність досягти результатів будь-яких мирних перемовин.

"Весь світ, всі лідери будуть чекати. Якщо лідери країн, які перебувають у стані війни, зустрінуться, це означатиме, що вони прийдуть з чимось позитивним для світу і, перш за все, для людей. Ось чому він буде відкладати. Він хоче відкласти санкції, адже він боїться санкцій президента Трампа, мит і, звичайно, вторинних санкцій, які дуже болючі для російської економіки. Тож він має багато втрат. Він дійсно має проблеми з економікою і з людьми", — додав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні тривала понад дві години. Однією з головних тем переговорів були безпекові гарантії для України, програма PURL та посилення коаліції партнерів.