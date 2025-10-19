У Держдепі США заявили, що ХАМАС планує напади на мирних жителів у Газі

Сполучені Штати поінформували країни-гаранти мирної угоди щодо Гази про достовірні розвідувальні дані, які свідчать про підготовку нової атаки ХАМАС проти мирних жителів Гази.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Як йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, такий напад буде розцінено як пряме й серйозне порушення домовленостей, досягнутих у межах мирного процесу. У документі наголошується, що запланована атака "поставить під загрозу значний прогрес, досягнутий завдяки міжнародному посередництву".

Країни-гаранти вимагають від ХАМАС дотримання зобов’язань за умовами перемир’я.

"У разі, якщо ХАМАС здійснить цю атаку, буде вжито заходів для захисту мешканців Гази та збереження цілісності режиму припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

США та інші гаранти заявили про рішучу відданість забезпеченню безпеки цивільного населення, підтриманню спокою на місцях та просуванню миру й добробуту для мешканців Гази та всього регіону.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.