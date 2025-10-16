Президент США Дональд Трамп за підсумками розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним повідомив, що вони домовилися провести зустріч у столиці Угорщині, Будапешті, для обговорення шляхів завершення "безславної війни між Росією та Україною".

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Коли саме відбудеться зустріч, Трамп не зазначив.

"Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною", — написав Трамп.

Він також повідомив, що сторони домовилися провести наступного тижня зустріч радників високого рівня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо, а місце проведення зустрічі буде визначено згодом.

"Ми з президентом Зеленським зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", — написав американський лідер.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував анонсовану зустріч Трампа та Путіна у Будапешті, назвавши її "чудовою новиною для миролюбних людей усього світу".

"Запланована зустріч президентів Америки та Росії – це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові!", — написав Орбан.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.