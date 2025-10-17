У Зеленського є три пріоритетних питання для обговорення з Трампом — джерела

Під час розмови з Дональдом Трампом у Білому домі 17 жовтня Володимир Зеленський хоче порушити три пріоритетних питання — передача ракет Tomahawk, посилення протиповітряної оборони (ППО) та енергетика.

Про це повідомив Суспільному поінформований співрозмовник.

"Також можуть обговорити потенційну зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті", — сказав він.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.