ХАМАС ймовірно публічно стратили людей у Газі

Угруповання ХАМАС ймовірно стратили вісьмох цивільних людей у Секторі Гази в ніч на 14 жовтня. ХАМАС звинуватили їх у нібито колаборації з урядом Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN та BBC.

BBC верифікувало відео зі стратою, яке поширювали у соцмережах. За даними видання, ХАМАС провели страту на головній дорозі в місті Газа.

ХАМАС заявили, що затримані є "злочинцями та колаборантами Ізраїлю". Всього стратили 8 людей. Озброєнні люди носять зелені повʼязки, які носять представники угруповання ХАМАС.

За даними CNN, інцидент стався після набрання чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, оскільки ізраїльські війська діяли в цьому районі до цього. Пошкодження будівель, завдані воєнними діями, які видно на відео, свідчать про те, що його було знято нещодавно.

Скриншот з відео, опублікованого мережі в ніч на 14 жовтня, на якому видно страту цивільних бойовиками ХАМАС у невідомому місті у Газі. X

13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених у рамках обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

У другій половині дня очікується передача тіл загиблих заручників. Їхня точна кількість наразі невідома, однак раніше Ізраїль підтвердив смерть щонайменше 26 осіб.

13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.