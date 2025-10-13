ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників

Угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників в рамках першого етапу мирного плану для припинення вогню у Газі. Заручників захопили 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомила поліція Ізраїлю, передає Times of Israel.

Ізраїльські поліцейські супроводжують труни з ймовірними останками чотирьох заручників до судово-медичного інституту.

ХАМАС передав тіла організації Червоний Хрест, який потім доставив їх ізраїльським військам у Газі. Ізраїль вважає, що 26 заручників загинули у Секторі Гази після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених у рамках обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі. У другій половині дня очікується передача тіл загиблих заручників.

13 жовтня лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті.