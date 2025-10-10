Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що отримала відповідь від Путіна на лист щодо українських дітей та впродовж останніх трьох місяців підтримує з ним "відкритий канал комунікації".

Про це вона заявила у спеціальному зверненні в Білому домі 10 жовтня.

"З моменту, як лідер РФ отримав мій лист у серпні, він відповів письмово, засвідчивши готовність взаємодіяти зі мною безпосередньо та виклавши детальні деталі щодо українських дітей у Росії", — сказала вона.

За її словами, впродовж останніх трьох місяців сторони брали участь у кількох неформальних зустрічах та телефонних розмовах, які відбувалися "у дусі доброї волі". Мелані Трамп зауважила, що "за останні три місяці багато дізналася про питання українських дітей".

За її словами, Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічних послугах, які надають українським дітям". Перша леді США додала, що це інформацію про вісім дітей, котрі повернулися до України.

Меланія Трамп сказала, що має два завдання: оптимізувати та забезпечити обмін інформацією між сторонами, а також налагодити спілкування дітей із їх сімʼями, допоки кожна дитина не повернеться до себе додому.

Перша леді каже, що Росія погодилася повернути додому тих дітей, яким після депортації виповнилося 18 років. У майбутньому планується повернення більшості дітей.