У четвер, 9 жовтня, Сенат США схвалив свою версію Закону про національну оборону (NDAA) — щорічного документа, що визначає рівні фінансування й повноваження для американської армії.

Про це повідомляє CNN, The New York Times та The Hill.

Сенат підтримав законопроєкт 70 голосами "за", 20 сенаторів проголосували "проти".

Напередодні сенатори опрацювали довгий список поправок, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Сенатська версія законопроєкту передбачає фінансування збройних сил США на 924,7 млрд доларів у 2026 фінансовому році. Голосування відбулося після того, як законодавці досягли згоди, домовившись “розблокувати” законодавство.

Одна з прийнятих поправок скасовуватиме дозвіл на застосування військової сили в Іраку, що також було включено до пакета законопроєктів Палати представників, що робить ймовірним її включення до остаточного тексту.

Також сенатори ухвалили двопартійну поправку до законопроекту, яка надає Пентагону додаткові повноваження для протидії загрозам з боку дронів над військовими об'єктами.

Законопроєкт Сенату передбачає продовження терміну дії USAI (Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки) до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування з 300 мільйонів доларів у 2025 році до 500 мільйонів доларів у 2026-му. USAI передбачає закупівлю зброї у виробників. За часів адміністрації президента Дональда Трампа США не фінансують постачання зброї Україні. Однак Трамп підтримав механізм, за яким Вашингтон постачає зброю Києву за кошти інших українських союзників: ті купують озброєння у Штатів та передають Україні.

Як зазначає CNN, Палата представників у вересні ухвалила свою версію пакета законопроєктів, який містив деякі суперечливі моменти, підтримані Республіканською партією, лише 17 голосами демократів. Версія Сенату містить менше політичних гарячих моментів і отримала підтримку понад 20 демократів.

Тепер, коли Сенат ухвалив свій пакет, Палата представників і Сенат звернуться до комітету з питань конференції, щоб вирішити розбіжності між двома пакетами. Ця остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року.