Україна та США узгоджують деталі передачі ракет Tomahawk — МЗС

Україна та Сполучені Штати Америки (США) наразі погоджують усі технічні та логістичні нюанси щодо можливої передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий, передає кореспондент Суспільного.

Українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі деталі стосовно ракет. Йдеться про обговорення різноманітних питань, включаючи технічні особливості ракет, комплектацію, форми їх надання, а також те, звідки вони можуть бути запущені.

"Ми бачимо різноманітні питання з боку ЗМІ, з погляду різних технічних особливостей. Які будуть ці ракети, звідки вони запускаються, наскільки це можливо", — сказав Тихий.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).