Президент Володимир Зеленський підтвердив, що його американський колега Дональд Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

Про це Зеленський говорив на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Глава держави розповів, що свого часу просив про далекобійні ракети й попереднього президента США Джозефа Байдена, але той відмовив. Дональд Трамп ще до обрання президентом теж відмовився обіцяти це Києву.

"Зараз, на останній зустрічі, не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні й розглядатимуть цю можливість", — розповів Володимир Зеленський.

Він назвав надання цих ракет США однією з можливостей для посилення України. На думку Зеленського, це може змусити росіян "трішечки протверезіти й сісти за стіл переговорів".

"І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", — пообіцяв політик.

Дальність дії "Томагавка" становить 1500 миль (2414 км, але залежно від типу ракети "Томагавк", її дальність може становити від 450 до 2500 км — ред.).

Це більш ніж у сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів ATACMS, які Україна отримала у 2023 році.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети "Томагавк".