Україна та Норвегія підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонних інновацій. Він передбачає запуск спільної програми Brave-Norway з бюджетом 20 у мільйонів євро.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Brave-Norway передбачає фінансування інноваційних рішень для фронту та зміцнення оборонно-технологічного потенціалу обох країн.

Зокрема, у межах програми запустять грантову підтримку для стартапів, що працюють у сфері безпілотних систем та інших оборонних технологій.

Окрім цього буде проведено спільні хакатони для пошуку практичних рішень, здатних змінити ситуацію на полі бою, і створено платформи для інтеграції науково-дослідних установ.

"Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. 10 мільйонів євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні", — додав очільник Мінцифри.

1 жовтня у Польщі відкрили навчальний центр Camp Jomsborg для потреб українських військових, створений збройними силами Норвегії.