Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав зустріч президентів України та США 23 вересня "історичною". Основним питанням було наближення справедливого миру.

Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону 26 вересня.

Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським була продуктивною та багатообіцяльною, "історичного характеру, коли спілкування змінює парадигму". Трамп, за словами Сибіги, саме після неї зробив свій допис про можливість повернення українських територій.

"Зустріч справді знакова, з новою якістю елементів, які обговорювалися, з особливою хімією між двома лідерами і безумовно, вона матиме продовження", — вважає керівник української дипломатії.

Зокрема, лідери говорили про заморожені російські активи. Сибіга наголошує, що справедливо, аби країна-агресор платила за руйнування, які вона спричиняє.

Зеленський інформував Трампа про справжній розвиток на полі бою. Це важливо, адже Трамп отримує про це інформацію з різних кіл, і було вагомим розповісти про реальний стан справ на фронті в Україні.

Ще говорили про угоду про копалини та український досвід війни з допомогою дронів. Мова також ішла про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України.

"Має бути пакет стримування. Росія повинна розуміти, що, атакуючи Україну 600-800 дронами, вона отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", — зазначив глава МЗС.

Сибіга після цієї зустрічі отримав запрошення від державного секретаря США Рубіо відвідати трансатлантичну вечерю за участі всіх міністрів закордонних справ країн НАТО. Рубіо вже при цих посадовцях повторив тези, що обговорювалися з Трампом..

Головне питання зустрічі — як наблизити справедливий мир для України, як максимально консолідувати дипломатичні зусилля світу. Україна дає чіткий сигнал, що прагне завершити війну цього року, що виголошувала й на Генасамблеї ООН цими днями.

Що пишуть медіа про ймовірність нової зброї для Києва

Зеленський розповів в інтерв'ю медіа Axios, що попросив у Трампа додаткову систему озброєння, яка могла б змусити лідера Кремля Путіна розпочати мирні переговори. Український президент не назвав цю систему озброєння, але один український чиновник та інше джерело, знайоме із зустріччю Трампа та Зеленського, підтвердили Axios, що йшлося про "Томагавк".

А джерела The Wall Street Journal стверджують, що на зустрічі із Зеленським Трамп заявив про готовність зняти обмеження удари американськими далекобійними ракетами по території Росії. Водночас він не взяв на себе зобовʼязань це зробити.

Зустріч Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".