Путін анонсував появу у Росії "нової зброї та посилення ППО"

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив про появу у Росії нібито "нового виду зброї". За його словами, Москва найближчим часом представить її. За його словами, випробування йдуть успішно.
Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС.
Путін зазначив, що Росія може незабаром оголосити про нове озброєння, підкресливши, що "випробування йдуть успішно".
Лідер РФ також заявив, що відповіддю Росії на американські крилаті ракети "Томагавк" буде посилення системи протиповітряної оборони (ППО).
Новина доповнюється…