Державний міністр з питань збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що "сотні" ракет доправлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це повідомили у британському уряді.

Йдеться про легкі багатоцільові ракети (LMM), які використовуються для протиповітряної оборони. Їх виготовила компанія Thales у Белфасті.

Це постачання стало частиною масштабної програми військової підтримки Києва у межах якої Лондон цього року виділив 4,5 мільярда фунтів стерлінгів — рекордну суму британської допомоги іноземній державі.

В уряді Великої Британії додали, що цього тижня Київ відвідала британська торгівельна делегація на чолі з Поллардом. Мета — посилення військової підтримки України.

"Для мене було честю очолити цю торгівельну делегацію в Києві та побачити так багато інших країн, які взяли участь у цьому заході. Сприяння промисловим партнерствам є надзвичайно важливим, щоб ми могли вчитися на їхньому досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування наших супротивників та підтримки України", — заявив урядовець.

У вересні стало відомо, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для цього Лондон і Київ підписали угоду, яка стала продовженням розвитку промислової співпраці.