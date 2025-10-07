Президент Тайваню пояснив, коли Трамп заслуговуватиме Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна відмовитися від застосування сили проти Тайваню.

Про це в програмі "Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона" заявив президент Тайваню Лай Цзін-де, передає Reuters з посиланням на стенограму інтерв'ю, опубліковану адміністрацією президента Тайваню.

Лай посилався на коментарі Трампа, зроблені в серпні, в яких, за словами очільника Білого дому, Сі сказав йому, що Китай не вторгнеться на Тайвань, поки Трамп буде президентом США.

"Ми сподіваємося й надалі отримувати підтримку президента Трампа. Якщо президент Трамп переконає Сі Цзіньпіна остаточно відмовитися від будь-якої військової агресії проти Тайваню, президент Трамп, безсумнівно, стане лауреатом Нобелівської премії миру", – сказав Лай.

На запитання, що б він сказав президенту США, якби зустрівся з ним, Лай відповів, що порадив би Трампу звернути увагу на дії Сі.

"Я б порадив йому звернути особливу увагу на те, що Сі Цзіньпін не лише проводить дедалі масштабніші військові навчання в Тайванській протоці, але й розширює військові сили у Східнокитайському та Південнокитайському морях", – сказав він.

За словами президента, зростання військової активності Китаю все далі й далі від власних берегів є викликом не лише для Тайваню.

"Виклик виходить за рамки простої анексії Тайваню. Після анексії Тайваню Китай отримає більше можливостей конкурувати зі США на міжнародній арені, підриваючи міжнародний порядок, заснований на правилах. Зрештою, це також вплине на внутрішні інтереси США. Тому я сподіваюся, що президент Трамп продовжуватиме підтримувати мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні", — зазначив Лай.

Трамп може зустрітися з Сі на зустрічі лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Південній Кореї пізніше цього місяця.

Reuters зазначає, що Сполучені Штати є найважливішим міжнародним спонсором Тайваню, але з моменту вступу на посаду президента Дональд Трампне оголошував про жодні нові продажі зброї острову.

2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він відзначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе. Своєю чергою президент України Зеленський зазначав, що подав би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну РФ проти України.

Водночас ізраїльська та пакистанська влади заявляли про наміри висунути очільника Білого дому на Нобелівську премію. У Верховній Раді також зареєстровано постанову з пропозицією висунути його на отримання цієї нагороди.

Цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру оголосять у Норвегії 10 жовтня.