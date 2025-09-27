Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети Tomahawk.

Президент повідомив про це у відповіді на питання кореспондента Суспільного на брифінгу 27 вересня.

"Сьогодні Україна відповідає на удари Росії власною зброєю, зокрема далекобійними засобами. Якби в нас була інша зброя, ми б її застосували. Ми передали президентові США деталі про наші потреби — це закладено в угоді на 90 мільярдів доларів, але готові обговорювати окремі поставки, зокрема далекобійну зброю. Більше деталей не можу повідомити — це дуже чутливо. Дякую", — сказав президент.

Раніше американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Зеленський та президент США Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.