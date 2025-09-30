Влада Франції розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну. Корабель перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, запровадженими проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Військово-морські сили Франції.

Там розповіли, що після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Наразі розслідування у цій справі триває.

Згідно з даними MarineTraffic, цей танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та повз Данії, перш ніж увійти до Північного моря та пройти на захід через Ла-Манш.

Потім судно перебувало під супроводом французького військового корабля після того, як він обійшов північно-західний край Франції, а потім змінило курс і попрямувало на схід до узбережжя країни. Зараз танкер із сирою нафтою зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, неподалік від Сен-Назера.

Лондон та Брюссель запровадили окремі санкції проти корабля у жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

У ЄС заявляли, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів, використовуючи "нерегулярні й ризиковані методи судноплавства".

Британська влада заявила, що танкер був "залучений до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України, або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії" при перевезенні сировини до третьої країни.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.