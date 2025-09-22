Приблизно 17% усіх діючих нафтових танкерів у світі належать до російського "тіньового флоту".

Про це пише The New York Times.

За інформацією дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, станом на початок поточного року "тіньовий флот" РФ налічував 940 суден, що на 45% більше, ніж за аналогічний період торік.

Видання пише, для того, щоб уникнути санкцій кораблі, пов’язані з Росією почали використовувати "сумнівне страхування або взагалі не використовувати його". Також ці судна почали плавати під прапорами третіх країн і надавати неправдиві дані про своє перебування, щоб приховати місце завантаження свого вантажу.

Окрім того, за даними дослідницької компанії, середній вік суден російського "тіньового флоту" перевищує 20 років, тоді як у "легального танкерного флоту" він становить 13 років. Через це, застарілі танкери "тіньового флоту" становлять екологічну загрозу.

Крім цього, ці судна підозрюють у скоєнні підводних диверсій, зокрема, пошкодженні трубопроводів та кабелів.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Також хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Для остаточного ухвалення пакета санкцій його має ще одностайно підтримати Рада ЄС, тобто всі країни-члени Євросоюзу.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.