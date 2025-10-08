Нового прем'єра Франції призначать упродовж наступних 48 годин

Президент Франції Емманюель Макрон призначить нового прем'єр-міністра протягом наступних двох діб.

Про це сказав в інтерв'ю французькому телебаченню попередній глава французького уряду Себастьян Лекорню, якого цитують Le Monde та BFM TV.

У медіа додають, що після виступу експосадовця Єлисейський палац підтвердив його слова про час призначення нового прем'єра протягом 48 годин.

Лекорню також сказав, що, на його думку, зараз не час змінювати президента, а президентський інститут має бути захищений та збережений.

"Команда, яка в майбутньому візьме на себе відповідальність, хто б це не був, має бути командою, повністю відірваною від президентських амбіцій на 2027 рік", - додав Лекорню, маючи на увазі, що новий кабінет міністрів не має зосереджуватися на політичних баталіях перед майбутніми виборами у Франції.

8 жовтня Адміністрація парламенту Франції не ухвалила рішення про прийняття клопотання партії "Непокірна Франція" (LFI) щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.

А ще 6 жовтня подав у відставку міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на своїй посаді один день. Його попередником у Міноборони був Лекорню.

Зазначається, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.