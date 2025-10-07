Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон підтримуватиме право Ізраїлю на існування, самозахист й забезпечення гарантій безпеки для єврейського народу.

Про це він сказав з нагоди других роковин нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"В цю трагічну річницю ми вшановуємо жертв і підтверджуємо свою рішучість запобігти повторенню такого зла", — зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що після трагічних подій 7 жовтня 2023 року по всьому світу відбувся "тривожний сплеск антисемітизму", який "загрожує єврейським громадам".

"Як я вже казав, з антисемітизмом не може бути жодного компромісу. Ми продовжуємо засуджувати всі акти тероризму та антисемітизму проти Ізраїлю та закликаємо міжнародну спільноту підтримати Ізраїль під час цієї болісної річниці", — сказав Рубіо.

Американський держсекретар підкреслив, що США очолюють зусилля, "спрямовані на звільнення всіх заручників, захоплених ХАМАСом, а також припинення правління угрупування у Газі й встановленню міцного миру в регіоні".

"Це бачення стабільності, безпеки та майбутнього, вільного від терору, лежить в основі плану президента (Трампа — ред.) з 20 пунктів", — додав він.

Непрямі переговори між ізраїльськими та палестинськими перемовниками розпочалися 6 жовтня в Єгипті. Мета — укласти умову про припинення вогню в Секторі Гази на основі плану президента США Дональда Трампа з 20 пунктів.

За словами офіційного представника, з яким поспілкувався телеканал CNN, переговори триватимуть "кілька днів" за участю посередників з Америки, Катару, Єгипту та Туреччини.

Сам очільник Білого дому закликав сторони "діяти швидко", а також заявляв, що, на його думку, ХАМАС бажає дійти згоди на припинення вогню та повернення ізраїльських заручників.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода передбачає три послідовні етапи. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювали його околиці. Бойові дії тривають.

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

6 жовтня 2025 року у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАС та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Медіа називають перемовини "позитивними". Нині вони тривають.