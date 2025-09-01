У понеділок, 1 вересня, понад 250 новинних агентств з понад 70 країн світу в рамках міжнародної кампанії залишили порожніми перші шпальти газет та сайтів, а також одночасно призупинили мовлення на знак протесту проти вбивства журналістів у Секторі Гази.

Про це повідомляє міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF), яка разом із глобальним рухом Avaaz є співорганізатором кампанії.

"Редакції вимагають припинення безкарності за злочини Ізраїлю проти репортерів у Секторі Гази, екстреної евакуації репортерів, які прагнуть покинути Сектор, та надання іноземній пресі незалежного доступу до території", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 вересня перші шпальти газет надрукували чорним кольором із "сильним письмовим посланням". Теле- та радіостанції перервали програми для трансляції спільної заяви, а онлайн-медіа розмістили відповідні банери на головних сторінках.

Головна сторінка сайту Al Jazeera. Скрін з сайту Al Jazeera

Головна сторінка сайту +972 Magazine. Скрін з сайту +972 Magazine

Головна сторінка сайту Forbidden Stories. Скрін з сайту Forbidden Stories

А деякі журналісти приєдналися до акції, опублікувавши повідомлення у своїх соцмережах.

За даними RSF, кампанію ініціювали на тлі загибелі 220 журналістів у Секторі Гази менш ніж за 23 місяці.

"З такою швидкістю, з якою ізраїльська армія вбиває журналістів у Газі, скоро не залишиться нікого, хто б вас інформував. Це не просто війна проти Гази, це війна проти журналістики. Журналісти стають мішенню, їх вбивають та ганьблять. Без них хто попередить нас про голод? Хто викриє воєнні злочини? Хто покаже нам геноциди?", — сказав гендиректор RSF Тібо Бруттен.

Крім того, у зв’язку з наближенням 80-ї Генеральної Асамблеї ООН, медіа також закликали міжнародну спільноту до "рішучих дій", а Раду Безпеки ООН зупинити злочини ізраїльської армії проти палестинських журналістів.

До кампанії приєдналися численні медіа з усього світу, зокрема Mediapart (Франція), Al Jazeera (Катар), The Independent (Велика Британія), +972 Magazine та Local Call (Ізраїль/Палестина), InfoLibre і RTVE (Іспанія), Forbidden Stories, L'Humanité (Франція), Frankfurter Rundschau, Der Freitag (Німеччина), The New Arab (Велика Британія), Daraj (Ліван) та інші.

Нагадаємо, 10 серпня, внаслідок ізраїльського удару поблизу лікарні "Аль-Шифа" місті Газа загинули пʼятеро журналістів. Серед них кореспонденти Al Jazeera Анас аль-Шаріф й Мохаммед Крейке та оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль та Моамен Аліва.

25 серпня, армія Ізраїлю завдала ударів по лікарні "Насера" в міста Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Загинули щонайменше 20 людей, зокрема п'ятеро журналістів.

Палестинські чиновники охорони здоров'я повідомили, що серед загиблих журналістів: Мохаммед Салама з Al Jazeera, Хоссам аль Масрі з Reuters, Моаз Абу Таха, який співпрацював з Reuters і журналістка-фрілансерка Маріам Абу Дака, яка працювала позаштатно для AP та інших ЗМІ з початку конфлікту в Газі та Ахмед Абу Азіз.

За даними Палестинського синдикату журналістів, з початку війни 7 жовтня 2023 року внаслідок ізраїльського вогню в Газі загинуло понад 240 палестинських журналістів.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.