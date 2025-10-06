Президент США Дональд Трамп заявив, що останні переговори щодо припинення війни в Секторі Гази були "дуже успішними й просувалися швидко". Він також очікує, що перший етап врегулювання ситуації в регіоні має бути завершений наступного тижня.

Про це він написав у своєму акаунті в Truth Social.

"Відбулися дуже позитивні переговори з ХАМАСом і країнами з усього світу (арабськими, мусульманськими та всіма іншими) щодо звільнення заручників, припинення війни в Газі, але, що важливіше, довгоочікуваного миру на Близькому Сході", — написав Трамп.

За його словами, ці переговори були "дуже успішними й просувалися швидко". У понеділок, 6 жовтня, технічні групи знову зустрінуться у Єгипті, щоб узгодити та уточнити останні деталі.

"Мені сказали, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я прошу всіх діяти швидко. Я продовжую стежити за цим багатовіковим "конфліктом". Час є важливим чинником, інакше настане масштабне кровопролиття — те, чого ніхто не хоче бачити!", — заявив Трамп.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.

3 жовтня угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

5 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.