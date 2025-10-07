В Ізраїлі вшанували жертв атаки ХАМАС під час других роковин вторгнення

В Ізраїлі відбуваються пам’ятні заходи до других роковин нападу бойовиків ХАМАС, унаслідок якого 7 жовтня 2023 року загинули понад 1 200 людей, ще близько 250 були захоплені в заручники.

Про це пише The Times of Israel.

Уранці сотні людей зібралися на місці музичного фестивалю Nova, у кіббуці Кфар-Аза поблизу кордону із Сектором Гази та в інших місцях, які стали головними цілями бойовиків. О 6:29, рівно через два роки після початку атаки, учасники заходів вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Жителька громади кібуцу Кфар-Аза ставить свічку перед даниною пам’яті Офіру Шошані, коли вона відвідує меморіал на честь дня памʼяті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року з Гази, у кібуці Кфар-Аза, південний Ізраїль, 7 жовтня 2025 року. REUTERS/Ronen Zvulun

За даними видання, впродовж дня проходять додаткові церемонії. Зранку вони відбулися у кіббуці Кфар-Аза, члени якого досі чекають на повернення Зіва та Галі Берман, утримуваних у Газі.

Люди зібралися на колишньому місці проведення музичного фестивалю Nova, щоб відзначити другі роковини трагедії 7 жовтня 2025 року в Реймі, Ізраїль. Об'єкт Nova, поблизу кордону з Газою, був одним з перших місць, що зазнали нападів під час рейду ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і з того часу став меморіалом жертв. Getty Images/Chris McGrath

Об 11-й ранку десятки сімей жертв фестивалю Nova зібралися на місці трагедії. У кіббуці Нір-Оз, який найбільше постраждав від атаки, церемонія запланована на 18:00. Завершиться день о 21:30 пам’ятним заходом у парку Ха-Яркон у Тель-Авіві, який транслюватиметься по телебаченню. Цьогоріч річниця нападу збігається з єврейським святом Суккот. Як зазначає видання, офіційних державних церемоній немає, адже ця дата не вважається роковинами за єврейським календарем.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода передбачає три послідовні етапи. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювали його околиці. Бойові дії тривають.

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

6 жовтня 2025 року у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАС та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Медіа називають перемовини "позитивними". Нині іони тривають.