Трамп: Ізраїль погодився на план виведення військ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.

Трамп написав про це у своєму дописі в соцмережах у суботу, 4 жовтня.

За його словами, “щойно ХАМАС підтвердить”, перемир’я набуде чинності негайно, після чого розпочнеться обмін полоненими.

Трамп додав, що цей крок відкриє шлях до наступного етапу виведення ізраїльських військ із палестинського анклаву.

"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали представникам ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, режим припинення вогню набуде чинності НЕГАЙНО, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу виведення військ, що наблизить нас до завершення цієї тривалої 3000-РІЧНОЇ КАТАСТРОФИ", — написав Трамп.

Раніше американський президент неодноразово заявляв, що працює над планом “тривалого миру” між Ізраїлем та палестинцями, який включає припинення бойових дій, гуманітарну допомогу Гази та політичне врегулювання під егідою США.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.