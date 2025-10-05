Ґрета Тунберг заявила про жорстоке поводження під вартою в Ізраїлі

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг повідомила шведським чиновникам про жорстоке поводження під вартою в Ізраїлі після затримання та вилучення з флотилії "Глобальний Сумуд", яка перевозила гуманітарну допомогу до Гази.

Про це йдеться в електронному листі, надісланому Міністерством закордонних справ Швеції людям, близьким до Тунберг, який отримала газета Guardian.

Згідно з листуванням, Тунберг скаржилася на нестачу води та їжі, зневоднення, висип, який, за її словами, спричинили клопи, а також на тривале сидіння на твердих поверхнях. Інші члени флотилії підтвердили, що її змушували тримати прапори під час фотографування. Ідентичність цих прапорів невідома.

Тунберг перебувала серед 437 активістів, парламентарів та юристів на 40 судах флотилії, яку Ізраїль перехопив у морі між 2 та 3 жовтня. Більшість учасників утримували у в’язниці Кетціоті (Ансар III) у пустелі Негев.

Юристи флотилії та неурядова організація Adalah заявляють про систематичні порушення прав затриманих: обмеження води, їжі, ліків та доступу до юридичних представників, а також випадки словесного і фізичного насильства.

"Вони тягли Грету за волосся на наших очах, били її та змушували цілувати ізраїльський прапор. Вони робили з нею все, що тільки можна уявити, як попередження іншим", – розповів інформаційному агентству Anadolu турецький активіст Ерсінчелік.

Ізраїльська влада заперечує звинувачення, стверджуючи, що всім затриманим надали їжу, воду, доступ до медичної та юридичної допомоги, а їхні права були дотримані. Шведський чиновник заявив у електронному листі, що ізраїльська влада попросила Тунберг підписати якийсь документ.

Посольство Швеції в Ізраїлі підтримує контакт з владою щодо забезпечення медичних потреб затриманих і можливості їхнього повернення на батьківщину.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправлення гуманітарної допомоги — консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" із шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх буде депортовано до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня “Флотилія свободи” з Тунберґ уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Ґрету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для BBC.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, той атаку не підтвердив.