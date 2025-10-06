Влада Ізраїлю вдруге депортує шведську екоактивістку Грету Тунберг з країни після того, як її та десятки інших активістів затримали на борту перехопленої флотилії. Вони намагались доправити гуманітарну допомогу для Сектору Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльська влада доправить Тунберг і ще понад 70 людей різних національностей до Афін у Греції. Йдеться про 28 громадян Франції, 27 греків, 15 італійців та 9 шведів. Звідти вони зможуть вирушити додому.

Ще 21 іспанець, окремо вже повернувся з Ізраїлю до Іспанії в неділю 5 жовтня. Водночас під вартою в Ізраїлі все ще перебувають 28 громадян цієї країни.

Тунберг перебувала серед 437 активістів, парламентарів та юристів на 40 судах флотилії, яку Ізраїль перехопив у морі між 2 та 3 жовтня. Більшість учасників утримували у в’язниці Кетціоті (Ансар III) у пустелі Негев.

Екоактивістка повідомила шведським посадовцям про жорстоке поводження під вартою в Ізраїлі.

Вона скаржилася на нестачу води та їжі, зневоднення, висип, який, за її словами, спричинили клопи, а також на тривале сидіння на твердих поверхнях. Інші члени флотилії підтвердили, що її змушували тримати "прапори" під час фотографування. Ідентичність цих прапорів невідома.

Водночас ізраїльська влада заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що всім затриманим надали їжу, воду, доступ до медичної та юридичної допомоги, а їхні права були дотримані.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправлення гуманітарної допомоги — консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх депортують до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня "Флотилія свободи" з Тунберг уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Грету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для BBC.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, але влада країни атаку не підтвердила.