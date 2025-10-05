МЗС Туреччини: у війні Росії проти України можливий прорив за кілька місяців

У врегулюванні війни Росії проти України може відбутися прорив уже найближчими місяцями.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі телеканалу TRT Haber.

За його словами, після зустрічі лідера РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом окреслилися контури можливої угоди. Фідан зазначив, що Туреччина підтримує діалог із Росією, Україною, США та ЄС.

Міністр наголосив, що посилення бойових дій він розцінює як елемент військової стратегії перед потенційними переговорами. На його думку, головною перешкодою для мирних домовленостей залишається питання території Донецької області, яку Росія прагне захопити, а Україна вважає критично важливою для збереження територіальної цілісності.

Фідан додав, що, на його оцінку, саме в цьому питанні може відбутися прогрес впроовж кількох місяців, але детальні варіанти можливих рішень він не розкрив. Крім того, міністр порівняв ситуацію в Україні з конфліктом у Секторі Гази, назвавши останній більш нагальним через масові жертви серед цивільного населення.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".