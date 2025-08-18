Трамп прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів

Трамп: "Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради"

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами вчергове виступив з критикою на адресу медіа, що висвітлюють його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України.

"Я врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи, а тепер я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають уявлення про ситуацію і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні Росії/України, що є війною Сонного Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це НІКОЛИ не сталося б, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "ДУРНІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між Росією та Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю", — написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Ймовірно, закид Трампа стосується редакційної статті Wall Street Journal під назвою "Який мир в Україні?", яку видання опублікувало напередодні, 17 серпня. Її автори пишуть, що обіцянки Путіна нічого не варті, а його зустріч з Трампом на Алясці стала перемогою для Росії, адже вивела Путіна з ізоляції та не примусила до жодних поступок.

WSJ пише, що для того, щоб гарантії безпеки були надійними, вони повинні включати іноземні війська в Україні, Київ має нарощувати свою військову промисловість, а США — надавати розвіддані та повітряні сили для підтримки українських сухопутних військ.

Видання розмірковує, чи не нав'яже Трамп Україні угоду, вигідну Росії, у прагненні бути "миротворцем" та чи не скористаються Путін і Сі Цзіньпін його бажанням отримати Нобелівську премію миру для своїх стратегічних цілей.