Трамп прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів

Сьогодні, 18 серпня, президент США Дональд Трамп у Білому домі зустрівся з Володимиром Зеленським. Разом з українським президентом до Вашингтона приїхали генсек НАТО Рютте та низка європейських лідерів: президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Мерц, прем’єрка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.
Трамп заявив про "великий день" у Білому домі та "велику честь для Америки" приймати одночасно стільки європейських лідерів. Зустрічі відбулися після переговорів Трампа та Путіна на Алясці.
Після зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами Трамп зателефонував Путіну та заявив, що вже розпочав підготовку зустрічі Зеленського та Путіна. Президент України своєю чергою заявив, що готовий до зустрічі з лідером Кремля без будь-яких умов.
Команда Суспільного працювала на місці у Вашингтоні та збирала усі оновлення у нашому текстовому онлайні.
Зеленський: Трамп погодився допомагати з обміном всіх на всіх
Зеленський та Дональд Трамп погодилися разом працювати над обміном всіх на всіх, повідомив президент України під час брифінгу. Зокрема йдеться не лише про військових, а й цивільних полонених.
Також під час зустрічі з Трампом говорили про повернення українських дітей, викрадених Росією.
Зеленський: Росія запропонувала двосторонню зустріч, а потім тристоронню
Зеленський на брифінгу повідомив, що саме російська сторона запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім — тристоронню за участі США.
За його словами, Україна готова до цього. Деталей та дати такої зустрічі наразі немає.
Зеленський додав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов, оскільки, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, Росія почне висувати низку інших умов.
"Питання територій — це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", — додав Зеленський.
Зеленський після зустрічей в Білому домі дає брифінг
Президент Зеленський заявив, що це була його найкраща зустріч з Трампом.
Зокрема обговорили ключове питання — гарантії безпеки для України як старт для закінчення війни: "Важливо, що є політична воля та політичне рішення".
Також обговорювали повернення викрадених Росією українських дітей та проведення обміну всіх на всіх — Трамп погодився працювати над цим, сказав Зеленський.
Мерц: зустріч Зеленського та Путіна має відбутися протягом двох тижнів
Президент США Дональд Трамп поговорив з Путіним та погодився, що його зустріч з Зеленським має відбутися протягом двох тижнів. Місце зустрічі ще не визначили, сказав канцлер Німеччини, цитує його Reuters.
Мерц: ці дні можуть бути вирішальними для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення зустрічі у Білому домі прокоментував її результати, цитує його Reuters. Він сказав, що переговори "не лише виправдали очікувань, а й перевершили їх".
Мерц також сказав, що не впевнений, що Путіну стане сміливості для зустрічі з Зеленським.
Канцлер підтримав заяву Трампа про безпекові гарантії для України та додав, що уся Європа має долучитись до них.
Трамп: я подзвонив Путіну та розпочав підготовку до його зустрічі з Зеленським
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів розмову з Путіним після завершення зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним — місце її проведення ще не визначили. Після цього має відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Путіна та Трампа.
Трамп також назвав свою зустріч з президентом Зеленським та європейськими лідерами "дуже плідною".
Путін та Трамп провели телефонну розмову
Розмова президента США Трампа та очільника Кремля Путіна відбулась пів години тому, повідомив помічник Путіна Ушаков, цитує його російське державне агенство "РИА Новости".
За його словами, Трамп та Путін висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України. Також вони "обговорили ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва на переговорах".
У Білому домі наразі не повідомляли про розмову лідерів.
Зустріч Трампа і Зеленського з лідерами завершилась
Про це з посиланням на Білий дім повідомляє Reuters. Наразі не відомо, чи лідери зберуться знову в іншому форматі і коли це відбудеться, пише видання.
Переговори відновилися
Після перерви переговори в Овальному кабінеті відновилися, на них присутні лише лідери, повідомив Суспільному речник президента України Сергій Никифоров.
Лідери залишаються у Білому домі
Після завершення зустрічі лідери залишаються в Білому домі для продовження переговорів — можливо, у іншому форматі, повідомив Суспільному речник президента України Сергій Никифоров.
Багатостороння зустріч завершилася
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів у закритому режимі завершилась, повідомило джерело Суспільного.
Ключовими темами розмови Трампа та Зеленського були гарантії безпеки та тристоронні переговори
Ключовим завданням під час зустрічі президентів Зеленського й Трампа було обговорити гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з участю Путіна. Про це розповів поінформований співрозмовник Суспільного.
Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою. Розмова президентів також стосувалася зброї: зараз у роботі деякі угоди щодо неї.
У Білому домі опублікували фото Зеленського та Трампа біля карти України
Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував фото з Овального кабінету, де Дональд Трамп та Володимир Зеленський стоять біля мапи України з позначеними окупованими територіями.
Зеленський під час багатосторонньої зустрічі з європейськими лідерами сказав, що показав Трампу "багато деталей" на мапі.
Багатостороння зустріч перейшла у закритий режим
Трамп, Зеленський та європейські лідери закінчили публічну частину багатосторонньої зустрічі та перейшли до Овального кабінету для закритого обговорення.
Трамп: за тиждень-два ми знатимемо, чи вдасться закінчити війну
Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами заявив, що за тиждень або два буде відомо, чи війна триватиме, чи її вдасться завершити. Він повторив, що "дві сторони" хочуть завершення війни.
Мерц: до наступної зустрічі має бути припинення вогню
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що необхідно обов'язково досягнути припинення вогню до наступної зустрічі щодо мирного врегулювання війни.
Президент Франції Макрон наголосив, що спочатку необхідне припинення вогню. Він також запропонував чотиристоронню зустріч разом з європейськими лідерами, оскільки йдеться і про безпеку Європи.
Трамп знову сказав, що "укладав усі угоди про завершення воєн" без попереднього припинення вогню, але "якщо ви зможете досягти перемир'я — чудово".
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні серед можливих гарантій безпеки для України згадала захист за принципом 5-ї статті НАТО. Про це говорив також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Зеленський: це була, можливо, наша найкраща зустріч з Трампом
Президент Зеленський за підсумками зустрічі з Трампом заявив, що вони мали гарну зустріч. Він повторив, що готовий на тристоронню зустріч з Путіним та хотів би, щоб Трамп приєднався.
Зеленський наполіг, що, окрім гарантій безпеки для України, має відбутися обмін військовополонених всіх на всіх, а також повернення усіх викрадених Росією українських дітей.
Також президент сказав, що чутливі питання, зокрема територіальні, мають обговорюватись на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі.
Трамп: ми узгодимо гарантії безпеки для України
Дональд Трамп на початку багатосторонньої зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами заявив, що вони сьогодні узгодять, "хто зробить що" для надання Україні безпекових гарантій. Він додав, що думає, що Путін погодиться на ці гарантії.
За його словами, наступним кроком має стати тристороння зустріч на рівні лідерів, і він готовий приєднатися до неї.
Закрита частина зустрічі Зеленського та Трампа завершилась
Далі — багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
Транслюємо зустріч наживо:
Трамп та Зеленський перейшли до закритої частини зустрічі
Публічна частина зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті закінчилась. Після їхніх переговорів у закритому форматі відбудеться багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
Трамп подзвонить Путіну
Дональд Трамп заявив, що позвонить очільнику Кремля Путіну після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Трамп повторив, що хоче одразу укладення мирної угоди, а не припинення вогню
Дональд Трамп заявив, що прагне до довгострокової мирної угоди щодо завершення війни, однак йому "подобається концепція" припинення вогню, оскільки це припинить вбивства одразу.
"Але ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють. Вони повинні воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я б хотів, щоб вони зупинилися. Але стратегічно це може бути невигідним для однієї чи іншої сторони", — сказав Трамп.
Від додав, що "любить український народ", але любить і росіян, "любить усіх" і хоче, щоб війна закінчилася.
Ми готові до виборів — Зеленський
Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він відкритий до виборів, однак для цього необхідна безпека на полі бою, у небі та в морі, а також потрібно деякі зміни до законодавства, оскільки під час війни неможливо проводити вибори.
"Під час війни вибори проводити не можна? Тож якщо через три з половиною роки ми опинимося у стані війни з кимось, виборів більше не буде?" — сказав на це Трамп.
Журналіст, який минулого разу запитував Зеленського про костюм, вибачився
Журналіст Браян Ґленн, який під час минулої зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті запитував, чому президент України не в костюмі, сказав, що сьогодні він має чудовий вигляд, та вибачився.
"Я сказав те саме", — додав Трамп.
Трамп заявив про "суттєвий прогрес"
Президент США Дональд Трамп заявив, що "якщо все складеться", можлива тристороння зустріч лідерів щодо врегулювання війни та "розумна можливість" закінчити війну. Він додав, що вірить, що Путін хоче завершення війни.
Зеленський своєю чергою заявив, що готовий до тристоронніх переговорів.
Трамп не відповів на запитання журналістів про готовність відправити американські війська в Україну у якості гарантій безпеки, однак сказав, що США "допоможуть Європі" та нададуть Україні надійні гарантії безпеки.
Зеленський передав Меланії Трамп листа від Олени Зеленської
Президент України перед зустріччю з Дональдом Трампом передав йому листа для Меланїі Трамп від першої леді України Олени Зеленської з подякою за лист, який перша леді США передала Путіну. У "мирному листі" Меланії йшлося про заклик до Путіна захистити дітей та майбутні покоління в усьому світі.
Зеленський прибув до Білого дому
Його зустрів Дональд Трамп.
Зеленський провів підготовчу зустріч з єропейськими лідерами
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед зустріччю з Трампом у Білому домі скоординував позиції з генсеком НАТО Марком Рютте, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони зустрілися в посольстві України у Вашингтоні.
"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", — написав Зеленський.
До Білого дому починають прибувати європейські лідери
Транслюємо наживо прибуття лідерів до Білого дому. Зокрема, приїхали вже генсек НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Також до Білого дому вже прибула частина української делегації — секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє наша кореспондентка з Вашингтона.
Зустрічає лідерів керівниця протокольної служби США Моніка Кроулі.
До посольства України у США прибувають європейські лідери, біля Білого дому — проукраїнський мітинг
Президент Зеленський в українському посольстві у Вашингтоні зустрічає європейських лідерів для підготовчих зустрічей перед розмовою з Дональдом Трампом, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Тим часом біля Білого дому люди вийшли на акцію на підтримку України.
Хто буде з Трампом та Зеленським на двосторонній зустрічі
Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф і спеціальний представник з питань України Кіт Келлог будуть супроводжувати Трампа під час його двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляє BBC з посиланням Білий дім.
У складі української делегації з президентом Зеленським — керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, посолка України в США Оксана Маркарова, секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Європейська Рада збереться на онлайн-засідання для обговорення результатів зустрічей у Вашингтоні
Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що завтра, 19 серпня, Єврорада збереться на відеоконференцію для обговорення підсумків зустрічей, що сьогодні відбудуться у Вашингтоні.
Трамп: "Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради"
Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами вчергове виступив з критикою на адресу медіа, що висвітлюють його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України.
"Я врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи, а тепер я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають уявлення про ситуацію і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні Росії/України, що є війною Сонного Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це НІКОЛИ не сталося б, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "ДУРНІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між Росією та Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю", — написав Трамп у своїй мережі Truth Social.
Ймовірно, закид Трампа стосується редакційної статті Wall Street Journal під назвою "Який мир в Україні?", яку видання опублікувало напередодні, 17 серпня. Її автори пишуть, що обіцянки Путіна нічого не варті, а його зустріч з Трампом на Алясці стала перемогою для Росії, адже вивела Путіна з ізоляції та не примусила до жодних поступок.
WSJ пише, що для того, щоб гарантії безпеки були надійними, вони повинні включати іноземні війська в Україні, Київ має нарощувати свою військову промисловість, а США — надавати розвіддані та повітряні сили для підтримки українських сухопутних військ.
Видання розмірковує, чи не нав'яже Трамп Україні угоду, вигідну Росії, у прагненні бути "миротворцем" та чи не скористаються Путін і Сі Цзіньпін його бажанням отримати Нобелівську премію миру для своїх стратегічних цілей.
Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом
Президент України під час візиту до Вашингтона зустрівся з спрецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу", — написав Зеленський.
Кіта Келлога не було у складі делегації Трампа під час його зустрічі з Путіним на Алясці. Як повідомляло CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому, його не взяли, оскільки російська сторона сприймає його як прихильника України.
А донька Келлога Меган Моббс розкритикувала зустріч Путіна на Алясці, зокрема що червону доріжку для керівника РФ доручили розстеляти американським солдатам.
Напередодні Зеленський провів консультації з партнерами: що говорили
Президент Зеленський після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі сказав, що спочатку необхідно припинити вогонь, а потім вже потрібно розпочинати подальше обговорення мирної угоди. За його словами, він обговорюватиме це з Трампом у Вашингтоні. Також раніше він відкинув можливість виводу українських військ з Донеччини як умову для припинення вогню.
Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має отримати сильні гарантії безпеки, аби утримати свій суверенітет і територіальну цілісність, і Європа та держави Коаліції охочих готові зробити свій внесок.
"Не може бути обмежень на ЗСУ чи допомогу від інших країн, співпрацю з ними. Україна має стати сталевим дикобразом, яку не може перетравити жоден нападник", — сказала фон дер Ляєн.
Президент Франції Макрон та прем'єр Великої Британії Стармер за підсумками онлайн-конференції Коаліції охочих висловили готовність розгорнути власні сили підтримки в Україні після припинення бойових дій. Також вони готові допомогти у забезпеченні безпеки неба й моря України та відновити українське військо.
Президент Франції Макрон також заявив, що Путін прагне не миру, а капітуляції України.
Які зустрічі відбудуться сьогодні
За попереднім планом, Зеленський у Вашингтоні спочатку проведе підготовчі зустрічі з європейськими лідерами, після чого матиме двосторонню зустріч з Трампом. Далі має відбутися багатостороння зустріч Трампа з європейськими лідерами.
План за київським часом:
- 19:00 — Європейські лідери прибувають до Білого дому.
- 20:00 — Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського.
- 20:15 — Трамп бере участь у двосторонній зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті.
- 21:30 — Трамп бере участь у сімейному фото з європейськими лідерами.
- 22:00 — Трамп бере участь у багатосторонній зустрічі з європейськими лідерами.