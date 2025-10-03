Скільки РФ запустила БпЛА по Україні; як суд розглядає письмові докази у справі вбивств цивільних людей в Київській області у 2022 році; закриття німецького аеропорту через дрони; новий указ США щодо безпеки Катара; Бельгія проти кредиту на 140 млрд євро Україні з заморожених російських активів — Суспільне зібрало головні новини на ранок п'ятниці, 3 жовтня.

У вересні Росія застосувала проти України майже 6900 дронів

За вересень 2025 року Росія застосувала проти України майже 6900 дронів, з яких понад 3600 — типу "шахед". Для ефективної протидії дронам формують окреме Командування безпілотних систем ППО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російська армія постійно змінює тактику, активізуючи удари по прифронтових районах, прикордонню та об’єктах критичної інфраструктури. З цією метою ухвалили рішення посилити протиповітряну оборону, зокрема шляхом збільшення екіпажів дронів-перехоплювачів, розширення підрозділів і підготовки нових фахівців.

Контекст: раніше Сирський повідомляв, що у складі Повітряних сил створюють новий рід військ — Командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Мова про дрони‑перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують "шахеди" з ефективністю близько 70%.

Вбивства цивільних у Бучі: у справі військовослужбовця РФ Будаєва суд почав розглядати докази

Ірпінський міський суд 30 вересня перейшов до вивчення письмових доказів у справі про вбивства двох цивільних під час окупації російськими військами Бучі в березні 2022 року. Обвинувачений у справі — навідник 4 десантно-штурмової роти 234 полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ Циренжап Будаєв. Він родом з республіки Бурятія. Будаєва судять заочно, йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. У судовому процесі двоє потерпілих — родички загиблих цивільних.

Контекст: під час окупації Росією частини Київської області в лютому-березні 2022 року російські армійці розстрілювали цивільних. Наприкінці вересня британське видання The Sunday Times оприлюднило імена 13 російських офіцерів, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів у Бучі під час окупації 2022 року. Пʼятьох із них вдалося ідентифікувати.

Аеропорт Мюнхена закривався через дрони

Пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і зовсім призупинили до ранку польоти через те, що помітили дрони над об'єктом. Через безпекові обмеження 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, потерпіли майже 3000 пасажирів. Ще 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Контекст: невідомі дрони впродовж останнього місяця часто помічаються над об'єктами Європи, зокрема аеропортами та військовими базами. Усе почалося з 10 вересня, коли 19 російських БпЛА залетіли в повітряний простір Польщі. У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.

США розглядатимуть напад на Катар як загрозу власній безпеці

Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким США мають захищати державу Катар у разі нападу. У документі визначено, що США розглядатимуть будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Держави Катар як загрозу миру та безпеці Штатів. США можуть відреагувати дипломатичними, економічними та, за необхідності, військовими методами.

Контекст: на початку вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. Армія Ізраїлю заявила, що в межах спільної операції з агентством безпеки Шин Бет вони нібито завдали "точного удару" по "вищому керівництву" ХАМАСу. Те, що армія Ізраїлю завдала удару по Катару, у заяві не зазначали. Катар є ключовим партнером збройних сил США.

В ЄС не домовилися про кредит Україні на €140 млрд

Лідери Європейського Союзу на неформальному саміті в Копенгагені не змогли досягти прогресу щодо запропонованого кредиту 140 млрд євро для України на основі заморожених російських активів.

Країни не погодили позику, бо, зокрема, Бельгія відмовилася зняти своє заперечення, а Франція та Люксембург висловили свою стурбованість щодо правових наслідків. Є уточнення: сторони готові прийняти загальний принцип про гроші для України, однак ЄК необхідно додатково дослідити правові та фіскальні наслідки.

Контекст: раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні. Мерц вважає, що так можливо розблокувати позику у 140 мільярдів євро для України.