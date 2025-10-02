Ірпінський міський суд 30 вересня перейшов до вивчення письмових доказів у справі про вбивства двох цивільних під час окупації російськими військами Бучі в березні 2022 року. Обвинувачений у справі — навідник 4-ї десантно-штурмової роти 234-го полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ Циренжап Будаєв. Він родом з республіки Бурятія. Будаєва судять заочно, йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Як уточнив у коментарі Суспільному прокурор Офісу генпрокурора Андрій Нескородяний, у цій справі два епізоди злочинів, у яких обвинувачується Будаєв:

про вбивство цивільного мешканця Бучі Юрія Кириченка між 9 і 10 березня 2022 року біля його будинку по вулиці Жовтневій (нині вул. імені Левка Лукʼяненка);

про вбивство 20 березня 2022 року іншого цивільного мешканця, Леоніда Бондарчука, біля входу до підвалу одного з будинків по вулиці Яблунській, де перебували місцеві мешканці під контролем військових РФ.

Суд почав розглядати докази з другого епізоду. Зокрема під час судового засідання 30 вересня головуючий суддя Михайло Одарюк зачитав частину письмових доказів. Серед них були протоколи допитів свідків та проведення слідчих експериментів за їхньої участі, які на початку засідання передав прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області Тарас Возняковський. Зачитані матеріали містять деталі поранень, які виявили на тілі загиблого Леоніда Бондарчука, обставини, за яких його вбили, і описи зовнішності російського військового, які впізнали у ньому Будаєва і підтвердили, що бачили його у підвалі.

За даними слідства, у другій половині дня 20 березня 2022-го Будаєв, із зарядженим автоматом спустився у підвал будинку на вул. Яблунській 203-А, де перебували цивільні, та наказав їм віддати свої телефони на перевірку російським військовим. Зібрати телефони Будаєв доручив одному з тамтешніх цивільних, Леоніду Бондарчуку. Той, виконавши розпорядження, попрямував до виходу з приміщення, однак відразу ж на сходах військовий РФ вистрілив у нього щонайменше чотири рази. Від наскрізного кульового поранення в голову чоловік помер на місці.

Як йдеться у зачитаному під час засідання протоколі допиту свідка П. — ще одного цивільного, який перебував у підвалі разом з Бондарчуком — за наказом військових усі "склали телефони у целофановий пакет і Льоня пішов слідом за солдатом у двері, що виходять на вулицю". Щойно він вийшов, люди у підвалі почули постріли. Свідок П. пішов подивитися, що сталося за дверима нагору:

"На верхніх сходах він побачив лежачого Льоню, з-під нього біжить дуже багато крові, а сам він не дихає", — розповів свідок.

Налякані цивільні сховалися у підвалі, а за 10-15 хв почули ззовні крики російських солдатів, що ті хочуть їх знищити, "бо вони віддали їм старі, непрацюючі телефони, їх обманули".

Свідок П. описує Будаєва, якого пізніше чітко ідентифікував за фотокарткою, як бурята із “задертим носом, близько посадженими очима, дуже характерною формою обличчя, яку дуже добре запам'ятав”. За словами іншого свідка, В., Будаєв, коли прийшов у підвал за телефонами, “був у касці й з автоматом”.

"На запитання слідчого до потерпілого (йдеться про В. - ред.), з якої причини військовий РФ вбив Леоніда, потерпілий відповів, що військовий був пʼяний”, — йдеться у матеріалах справи.

Інші свідки зазначають, що Будаєв на вигляд був молодим, близько 24 років, мав “чорні очі й чорні брови”.

Циренжап Будаєв народився у 2002 році в с. Кижинга, республіка Бурятія, у Росії. Він — військовослужбовець 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ, брав участь в окупації Бучі, будучи навідником 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи полку. Імʼя Будаєва фігурує у журналістському розслідуванні The New York Times від грудня 2022 року, з-поміж двадцяти інших військових РФ, які брали участь в окупації Бучі і можуть бути причетними до скоєння воєнних злочинів, зокрема вбивств цивільних. Навесні 2024-го українські правоохоронці повідомили Будаєву про підозру.

За словами прокурора Андрія Нескородяного, далі планується продовження розгляду доказів також за іншим епізодом справи Будаєва — вбивства цивільного на вулиці Жовтневій. Як зазначено в обвинувальному акті, який зачитали на першому судовому засіданні у справі в грудні 2024 року, Будаєву інкримінують також вбивство цивільного мешканця Бучі Юрія Кириченка між 9 та 10 березня (слідство не змогло встановити точніші дані) біля його будинку, неподалік якого російські військові встановити свій блокпост. За даними суду, Кириченко вийшов зі свого будинку в бік блокпосту і почав розмову з Будаєвим. Той здійснив два постріли в бік Кириченка, цивільний загинув внаслідок наскрізних вогнепальних поранень.

У судовому процесі двоє потерпілих — родички загиблих цивільних. Розгляд доказів почався без їхньої безпосередньої участі в судовому процесі: вони надіслали до суду заяву про проведення засідання без їхньої участі. Раніше одна з потерпілих подала цивільний позов про стягнення 5 млн грн моральної шкоди. Інтереси обвинуваченого, який не бере участі у процесі, представляє адвокат з Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Наприкінці вересня британське видання The Sunday Times оприлюднило імена 13 російських офіцерів, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів у Бучі під час окупації 2022 року. Пʼятьох з них вдалося ідентифікувати за допомогою повідомлень, виписаних на їхніх підлеглих, і перехресної звірки з загальнодоступними російськими військовими документами.

Цей матеріал підготовлено в межах проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING "Правосуддя наживо".