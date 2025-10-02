США розглядатимуть напад на Катар як загрозу власній безпеці

Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким США мають захищати державу Катар у разі нападу. Раніше Ізраїль атакував столицю Катару.

Указ Трампа опублікований на сайті Білого дому.

У документі визначено, що США розглядатимуть будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Держави Катар як загрозу миру та безпеці Сполучених Штатів Америки.

"У разі такого нападу Сполучені Штати Америки вживатимуть усіх законних та відповідних заходів, включно з дипломатичними, економічними та, за необхідності, військовими для захисту інтересів", — ідеться в тексті указу.

Міністерство закордонних справ Катару відреагувало на указ США і сказало, що "цей крок є важливим у зміцненні тісного оборонного партнерства двох країн". Рішення Штатів, згідно з позицією уряду Катару, сприятиме зміцненню двосторонньої співпраці в галузі безпеки та дипломатії.

Представник адміністрації Трампа анонімно розповів Associated Press, що 1 жовтня президент розмовляв телефоном з керівним еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Чиновник не розповів про подробиці розмови, а Катар пізніше повідомив, що лідери обговорювали зусилля Дохи на досягнення перемир'я у війні між Ізраїлем і бойовим угрупованням ХАМАС.

Трамп підписав указ на тлі того, як на початку вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. Армія Ізраїлю заявила, що в межах спільної операції з агентством безпеки Шин Бет вони нібито завдали "точного удару" по "вищому керівництву" ХАМАСу. Те, що армія Ізраїлю завдала удару по Катару, у заяві не зазначали.

Катар є ключовим партнером збройних сил США. Він дозволив Центральному командуванню розмістити свою передову оперативну базу на величезній авіабазі Аль-Удейд.