У вересні Росія атакувала Україну майже сімома тисячами дронів — Сирський

У вересні Росія застосувала проти України майже 6 900 дронів, з яких понад 3 600 — типу "шахед". Для ефективної протидії дронам формують окреме Командування безпілотних систем ППО.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, російська армія постійно змінює тактику, активізуючи удари по прифронтових районах, прикордонню та об’єктах критичної інфраструктури. З цією метою ухвалили рішення посилити протиповітряну оборону, зокрема шляхом збільшення екіпажів дронів-перехоплювачів, розширення підрозділів і підготовки нових фахівців.

Також формується окреме Командування безпілотних систем ППО у складі Повітряних сил. Крім того, ЗСУ застосовують ударні гелікоптери та легкомоторну авіацію для знищення ворожих дронів на більших висотах. Сирський наголосив на необхідності пришвидшити розробку та впровадження нових типів перехоплювачів у війська.